Le nouveau Marcelo Bielsa à l'OM, l'annonce surprise !

Marcelo Bielsa ne sera resté qu'une saison sur le banc de l'OM comme entraîneur, mais ça a tout de même été suffisant pour que l'Argentin marque les esprits. El Loco a ainsi laissé un très bon souvenir à Marseille et voilà qu'avec Roberto De Zerbi, l'OM pourrait bien avoir trouvé son nouveau Bielsa. En effet, les deux entraîneurs auraient quelques similarités.

A l'été 2024, parti de Brighton, on s'attendait à voir Roberto De Zerbi rejoindre un grand club européen. Finalement, l'Italien s'est laissé convaincre par le projet de l'OM, débarquant ainsi sur la Canebière. Il ne lui aura d'ailleurs pas fallu longtemps pour gagner le coeur des supporters du club phocéen, comme ça a d'ailleurs été le cas avec Marcelo Bielsa. Ce n'est pas un hasard si De Zerbi et El Loco se ressemblent...

De Zerbi et Bielsa semblables... à une différence ! Connaissant bien les deux entraîneurs, Salim Lamrani a en effet fait un rapprochement entre Roberto De Zerbi et Marcelo Bielsa. Celui qui vient de sortir un livre sur l'actuel entraîneur de l'OM a expliqué pour Le Point : « Les deux aiment le football offensif et affirmé. Ils restent fidèles à leurs convictions. La différence : De Zerbi domine par la possession et une prise de risque calculée. Sa structure de jeu est patiente et intelligente. Bielsa, lui, privilégie la verticalité, le pressing constant et une intensité extrême. Sa prise de risque est plus élevée, son jeu plus « héroïque » ».