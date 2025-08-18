Mercato : Coup de tonnerre pour ce crack du PSG ?

Axel Cornic

Parmi les surprises de la saison dernière, Senny Mayulu semble avoir convaincu Luis Enrique ainsi que les dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais la concurrence pourrait devenir plus forte pour le jeune talent de 19 ans, avec une nouvelle recrue qui pourrait bien débarquer au milieu de terrain.

La victoire du PSG en Ligue des Champions a été unanimement applaudie à travers l’Europe. Les observateurs ont notamment salué la capacité de Luis Enrique à développer des jeunes talents comme Désiré Doué ou encore Joao Neves. Mais on pourrait bien voir d’autres pépites éclore au plus haut niveau lors de la saison à venir, avec un jeune qui s’est déjà fait une place en équipe première.

Le PSG veut protéger Mayulu... Il s’agit évidemment de Senny Mayulu, qui a collectionné les apparitions sous les couleurs du PSG et s’est même offert le luxe de participer au festival offensif face à l’Inter (5-0), en finale de la Ligue des Champions. Et à Paris on souhaite en voir plus, puisque Le Parisien assure que l’intention des dirigeants serait de ne pas recruter de nouveaux milieux de terrain, afin de ne pas entraver son évolution.