PSG - Donnarumma : L’énorme boulette annoncée en Angleterre !

Depuis quelques semaines maintenant, Gianluigi Donnarumma est clairement poussé vers la sortie au PSG. L’Italien n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et il pourrait alors se relancer à Manchester City. Toutefois, selon certains, les Kyblues feraient une grosse erreur en mettant la main sur le champion d’Europe, qui ne semble pas du tout taillé pour évoluer en Premier League.
Avant la fin du mercato, le PSG pourrait perdre un joueur majeur. En effet, Gianluigi Donnarumma est clairement poussé vers la sortie par le club de la capitale, surtout depuis l’arrivée de Lucas Chevalier. Luis Enrique a décidé de miser sur le Français et l’international italien est lui prié d’aller voir ailleurs.
« Si j'étais Pep Guardiola, je ne voudrais pas de lui »
Gianluigi Donnarumma va donc quitter le PSG et c’est actuellement Manchester City qui serait le mieux placé pour le récupérer. Toutefois, selon le journaliste Andy Brassell, qui s’est exprimé pour Talksport, les Skyblues feraient une grosse erreur en recrutant le Parisien. « Si j'étais Pep Guardiola, je ne voudrais pas de lui. Si j'étais Galatasaray, qui joue avec une ligne défensive très, très haute, je ne voudrais pas de lui. En fait, même s'il est admirable et excellent, il est très difficile de dire où il pourrait s'intégrer. Je pense qu'il conviendrait mieux à United qu'à City. »
« Il va connaître des débuts très, très difficiles »
Selon Andy Brassell, la Premier League ne serait clairement pas le championnat adapté aux qualités de Gianluigi Donnarumma, qui a notamment du mal à s’imposer dans les airs. Si le joueur du PSG débarque en Angleterre, il connaîtra à coup sûr des débuts très compliqués. « Mais quand on regarde la carrure de Donnarumma, on se dit : « C'est un gars qui pourrait s'en sortir en termes de jeu aérien en Premier League. » Mais quand sort-il de sa ligne et veut-il le ballon ? Je veux dire, vraiment, je pense que c'est un peu un obstacle pour réussir vraiment en Premier League. Écoutez, il est encore relativement jeune, il a une énorme expérience et parfois, je pense que cela peut nous faire croire qu'il est plus âgé qu'il ne l'est. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'est pas assez intelligent pour évoluer et apprendre, car je suis sûr qu'il l'est. Peut-être qu'il peut changer sa façon de garder les buts. Mais j'ose dire que s'il arrive en Premier League, avant même de savoir s'il va réussir ou non, je pense que, comme beaucoup de défenseurs qui arrivent en Premier League, il va connaître des débuts très, très difficiles. Bien sûr, comme il est très connu et qu'il va être très bien payé, il va subir une pression énorme. »