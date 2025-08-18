PSG - Donnarumma : L’énorme boulette annoncée en Angleterre !

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines maintenant, Gianluigi Donnarumma est clairement poussé vers la sortie au PSG. L’Italien n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et il pourrait alors se relancer à Manchester City. Toutefois, selon certains, les Kyblues feraient une grosse erreur en mettant la main sur le champion d’Europe, qui ne semble pas du tout taillé pour évoluer en Premier League.

Avant la fin du mercato, le PSG pourrait perdre un joueur majeur. En effet, Gianluigi Donnarumma est clairement poussé vers la sortie par le club de la capitale, surtout depuis l’arrivée de Lucas Chevalier. Luis Enrique a décidé de miser sur le Français et l’international italien est lui prié d’aller voir ailleurs.

« Si j'étais Pep Guardiola, je ne voudrais pas de lui » Gianluigi Donnarumma va donc quitter le PSG et c’est actuellement Manchester City qui serait le mieux placé pour le récupérer. Toutefois, selon le journaliste Andy Brassell, qui s’est exprimé pour Talksport, les Skyblues feraient une grosse erreur en recrutant le Parisien. « Si j'étais Pep Guardiola, je ne voudrais pas de lui. Si j'étais Galatasaray, qui joue avec une ligne défensive très, très haute, je ne voudrais pas de lui. En fait, même s'il est admirable et excellent, il est très difficile de dire où il pourrait s'intégrer. Je pense qu'il conviendrait mieux à United qu'à City. »