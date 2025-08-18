Transfert d’un attaquant : L’OM snobé pour un grand club étranger ?

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l’OM pourrait bien recruter un dernier attaquant. Le club phocéen piste notamment Edon Zhegrova, qui de son côté aimerait bien quitter Lille, à un an de la fin de son contrat. Malheureusement pour Marseille, l’ailier kosovar souhaiterait quitter la France et rejoindre la Juventus de Turin de préférence.

Le mercato estival ferme ses portes dans un peu moins de deux semaines en France et l’OM pourrait bien signer quelques coups dans cette dernière ligne droite. Medhi Benatia a été clair sur le sujet, le club phocéen cherche encore trois ou quatre recrues, dans différents secteurs.

L’OM tente le coup pour Zhegrova L’OM prospecte notamment en attaque et un joueur de Ligue 1 est pisté. En effet, le club phocéen s’intéresse à Edon Zhegrova, qui a de grandes chances de quitter le LOSC prochainement, car il est en fin de contrat l’été prochain. L’ailier kosovar serait estimé à environ 20M€, ce qui semble être dans les cordes des Olympiens, même si Pablo Longoria essaiera sûrement de faire baisser la note.