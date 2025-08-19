Transfert à 20M€ : Contacts annoncés à l'étranger, l'OM est en grand danger pour cet attaquant !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, l’OM pousse depuis plusieurs semaines afin de s’attacher les services d’Edon Zhegrova. L’ailier kosovar est dans le viseur du club phocéen donc, mais également de la Juventus. Et selon les derniers échos transalpins, les Bianconeri ont poursuivi les contacts avec Lille pour le joueur de 26 ans.

L’OM a vécu un cauchemar en ce début de saison. Le club phocéen a chuté face à Rennes ce vendredi soir pour son premier match de Ligue 1. Une défaite amère pour Marseille, qui jusque-là, avait réalisé une belle pré-saison, assortie d’un mercato estival ambitieux. De son côté, le conseiller sportif Medhi Benatia a affirmé au micro de Ligue 1 + que ce dernier n’était pas terminé : « Il reste un ou deux postes qu’on espère renforcer pour donner plus de solutions au coach pour affronter ce calendrier infernal. Un arrière gauche, peut-être un central… on réfléchit aussi au milieu mais on n’a pas un budget illimité, on surveille les opportunités de marché », a lâché le Marocain.

Duel Marseille/Turin pour Zhegrova Mais en plus des postes cités, l’OM convoite également Edon Zhegrova. L’ailier kosovar souhaite quitter le LOSC, qui aurait fixé son prix à 20M€ selon la presse italienne. Ce dossier concernant l’ailier de 26 ans fait couler de l’encre en Italie. Et cela pour une raison bien précise : la Juventus souhaite également recruter Zhegrova, auteur d’une belle saison avec Lille.