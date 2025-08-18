Barcola - PSG : Daniel Riolo lâche en direct le nom de son remplaçant !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bradley Barcola a profité du turnover de Luis Enrique pour disputer en intégralité la première journée de Ligue 1, contre le FC Nantes. Mais l’international français n’a pas profité de l’absence de Khvicha Kvaratskhelia, entré en jeu durant la seconde période, pour s’illustrer sur le flanc gauche de l’attaque. Pour Daniel Riolo, il est logique de voir le Français remplacé par l’ancien du Napoli.

C’est un PSG remanié qui s’est présenté sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche soir, en clôture de la 1ère journée de Ligue 1, avec les titularisations de Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery ou encore Bradley Barcola. Ce dernier a profité des absences en attaque pour être titulaire, sans parvenir à briller.

Riolo pointe du doigt le « déficit technique » de Barcola et Zaïre-Emery Dans l’After Foot, Daniel Riolo a pointé du doigt le niveau de certains joueurs de Luis Enrique, à l’instar de Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. « C'est dur à dire, mais il a un déficit technique par rapport aux autres au milieu », a confié le journaliste au sujet du titi parisien, avant de dresser le même constat sur l’ancien joueur de l’OL.