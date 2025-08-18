Mercato - PSG : Le transfert complètement «fou» qui fait fantasmer l’Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est acté depuis quelques jours, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG cet été. Poussé au départ par l'arrivée de Lucas Chevalier, réclamée par Luis Enrique, l'international italien a plusieurs options pour son futur club. Mais Wayne Rooney rêve de le voir débarquer à Manchester United où il remplacerait André Onana.

En fin de contrat en juin prochain, Gianluigi Donnarumma n'a plus sa place au PSG. Luis Enrique a décidé de recruter Lucas Chevalier, qui a débarqué en provenance du LOSC pour environ 55M€, bonus compris, ce qui scelle l'avenir du portier italien qui a d'ores et déjà annoncé qu'il partirait. Et Wayne Rooney rêve que Manchester United saute sur l'occasion.

Rooney rêve de Donnarumma pour Manchester United « Donnarumma a 26 ans, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, ce serait fou que Manchester United ne fonce pas sur lui. Je ne vois pas ça comme un risque. J'ai vu une statistique l'autre jour, celle des erreurs menant directement à des buts. Il n'en a commis aucune », a confié l'ancien attaquant anglais au micro de la BBC.