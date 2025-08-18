Mercato - PSG : Le transfert complètement «fou» qui fait fantasmer l’Angleterre !

C'est acté depuis quelques jours, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG cet été. Poussé au départ par l'arrivée de Lucas Chevalier, réclamée par Luis Enrique, l'international italien a plusieurs options pour son futur club. Mais Wayne Rooney rêve de le voir débarquer à Manchester United où il remplacerait André Onana.
En fin de contrat en juin prochain, Gianluigi Donnarumma n'a plus sa place au PSG. Luis Enrique a décidé de recruter Lucas Chevalier, qui a débarqué en provenance du LOSC pour environ 55M€, bonus compris, ce qui scelle l'avenir du portier italien qui a d'ores et déjà annoncé qu'il partirait. Et Wayne Rooney rêve que Manchester United saute sur l'occasion.
Rooney rêve de Donnarumma pour Manchester United
« Donnarumma a 26 ans, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, ce serait fou que Manchester United ne fonce pas sur lui. Je ne vois pas ça comme un risque. J'ai vu une statistique l'autre jour, celle des erreurs menant directement à des buts. Il n'en a commis aucune », a confié l'ancien attaquant anglais au micro de la BBC.
Manchester City reste la piste la plus chaude
Malheureusement pour Wayne Rooney, la tendance n'est pas à un transfert de Gianluigi Donnarumma vers Manchester United, mais plutôt vers le voisin. En effet, selon L'EQUIPE, l'Italien est déjà d'accord avec Manchester City qui attend de vendre Ederson, qui se dirige vers Galatasaray, avant de passer à l'action auprès du PSG. Par conséquent, le rêve de Wayne Rooney pourrait déjà prendre fin.