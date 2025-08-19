Mercato : L’OM laisse une star sous le choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mardi, l’OM a annoncé avoir placé Adrien Rabiot, ainsi que Jonathan Rowe, sur le marché des transferts, à la suite de leur violente altercation vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0). Une décision qui a beaucoup surpris Adrien Rabiot et son entourage, alors que l’international français était épanoui à Marseille.

Le divorce est acté entre l’OM et Adrien Rabiot. Impliqué dans une violente altercation avec Jonathan Rowe vendredi dernier, à l’issue de la défaite sur la pelouse de Rennes (1-0), les deux joueurs ont dans un premier temps été écartés du groupe, avant d’être placés sur le marché des transferts, comme l’a annoncé le club ce mardi dans un communiqué.

« Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible » « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club », a indiqué l’OM. « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. »