Clash avec l’OM : L'incroyable annonce de la mère d'Adrien Rabiot !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des piliers du projet de Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille, à la suite de son altercation avec Jonathan Rowe en marge de la défaite face au Stade Rennais (0-1). Une décision qui ne viendrait finalement pas de la direction du club, mais bien de l’entourage du joueur et plus précisément de sa mère Véronique Rabiot.

Rien ne va plus. Moins d’un an après sa signature, Adrien Rabiot n’est plus le bienvenu à Marseille. L’ancien du PSG, qui s’est révélé être le meilleur joueur de l’OM la saison dernière, a été placé sur la liste des transferts ce mardi.

Ça sent la fin à l'OM Dans un communiqué, l’OM a annoncé que « cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire ». Cela est évidemment lié à la vive altercation survenue dans le vestiaire avec son coéquipier Jonathan Rowe, en marge de la rencontre de la 1ere journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais. A noter que l’ailier anglais a également été placé sur la liste des transferts.