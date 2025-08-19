Énorme bombe à l'OM, la mère d'Adrien Rabiot annonce son départ !

Alors qu’il est actuellement écarté du groupe à la suite de son altercation avec Jonathan Rowe, vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0), Adrien Rabiot ne serait plus dans les plans de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM souhaiterait se séparer de l’international français, ce qu’aurait confié la mère et agent de ce dernier à RTL.
Coup de tonnerre à Marseille. Devenu un cadre de l’OM depuis son arrivée en provenance de la Juventus l’année dernière, Adrien Rabiot pourrait déjà s'en aller, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2026. Impliqué dans une altercation avec Jonathan Rowe, vendredi après la défaite face au Stade Rennais (1-0), l’international français (53 sélections) est actuellement écarté du groupe, tout comme son coéquipier.
L’OM veut se séparer de Rabiot
Ce mardi, ils étaient une nouvelle fois absents de l’entraînement et ils pourraient ne pas reporter le maillot de l’OM. Déjà annoncé vers un départ, Jonathan Rowe se dirige plus que jamais vers la sortie, mais cela pourrait également être le cas d’Adrien Rabiot. En effet, d’après les informations de RTL, confirmées par RMC Sport, l’Olympique de Marseille aurait décidé de se séparer du milieu de terrain âgé de 30 ans.
Une décision prise par De Zerbi
C’est Véronique Rabiot, mère et agente du joueur, qui aurait directement confié cette information. Elle aurait indiqué avoir été avertie de la mise à pied de son fils le lundi 18 août et souhaitait en savoir plus sur sa sanction et si elle serait prochainement levée. Sans réponse de la part du club et notamment de Medhi Benatia depuis cette annonce, elle aurait été informée ce mardi matin par Benjamin Arnaud, secrétaire général de l’OM, de la volonté du club de s’en séparer. Une décision qui aurait été prise par Roberto De Zerbi, qui ne voudrait plus d’Adrien Rabiot dans son effectif. Ce qui pourrait faire les affaires de l’AC Milan et de son entraîneur Massimiliano Allegri, qui serait toujours sur sa piste.