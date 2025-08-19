Énorme bombe à l'OM, la mère d'Adrien Rabiot annonce son départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est actuellement écarté du groupe à la suite de son altercation avec Jonathan Rowe, vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0), Adrien Rabiot ne serait plus dans les plans de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM souhaiterait se séparer de l’international français, ce qu’aurait confié la mère et agent de ce dernier à RTL.

Coup de tonnerre à Marseille. Devenu un cadre de l’OM depuis son arrivée en provenance de la Juventus l’année dernière, Adrien Rabiot pourrait déjà s'en aller, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2026. Impliqué dans une altercation avec Jonathan Rowe, vendredi après la défaite face au Stade Rennais (1-0), l’international français (53 sélections) est actuellement écarté du groupe, tout comme son coéquipier.

L’OM veut se séparer de Rabiot Ce mardi, ils étaient une nouvelle fois absents de l’entraînement et ils pourraient ne pas reporter le maillot de l’OM. Déjà annoncé vers un départ, Jonathan Rowe se dirige plus que jamais vers la sortie, mais cela pourrait également être le cas d’Adrien Rabiot. En effet, d’après les informations de RTL, confirmées par RMC Sport, l’Olympique de Marseille aurait décidé de se séparer du milieu de terrain âgé de 30 ans.