Transfert de Rabiot : L’énorme coup de pression de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Impliqués dans une altercation vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0), Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont tous les deux été placés sur le marché des transferts, comme l’OM l’a annoncé ce mardi. En ce qui concerne l’international français, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fixé un prix de vente et, alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, seraient prêts à le garder un an sans jouer si l’offre souhaitée n’arrive pas.

Après l’information révélée par RTL, l’OM a rapidement confirmé son intention de se séparer d’Adrien Rabiot (30 ans), ainsi que de Jonathan Rowe (22 ans). Tous les deux impliqués dans une violente altercation vendredi dernier, à l’issue de la défaite sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), ils ont été écartés du groupe et le club a communiqué ce mardi pour annoncer qu’ils avaient été placés sur le marché des transferts.

L’OM place Rowe et Rabiot sur le marché des transferts « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club », a indiqué l’OM dans un communiqué publié sur son site internet, expliquant que « cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. »