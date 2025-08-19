Transfert de Rabiot : L’énorme coup de pression de l’OM !

Impliqués dans une altercation vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0), Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont tous les deux été placés sur le marché des transferts, comme l’OM l’a annoncé ce mardi. En ce qui concerne l’international français, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fixé un prix de vente et, alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, seraient prêts à le garder un an sans jouer si l’offre souhaitée n’arrive pas.
Après l’information révélée par RTL, l’OM a rapidement confirmé son intention de se séparer d’Adrien Rabiot (30 ans), ainsi que de Jonathan Rowe (22 ans). Tous les deux impliqués dans une violente altercation vendredi dernier, à l’issue de la défaite sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), ils ont été écartés du groupe et le club a communiqué ce mardi pour annoncer qu’ils avaient été placés sur le marché des transferts.
L’OM place Rowe et Rabiot sur le marché des transferts
« L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club », a indiqué l’OM dans un communiqué publié sur son site internet, expliquant que « cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. »
L’OM prêt à garder Rabiot un an sans jouer
Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2026, reste à savoir combien l’OM compte récupérer avec la vente d’Adrien Rabiot. D’après les informations de La Provence, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fixé un prix de vente, dont le montant n’a pas fuité pour le moment. Ils estiment que l’international français (53 sélections) a encore une belle cote sur le marché des transferts et seraient prêts à le garder un an sans jouer si l’offre qu’ils espèrent n’arrive pas d’ici à la fermeture du mercato. Ce qui avait été fait avec Chancel Mbemba (31 ans) la saison dernière, libre depuis le 1er juillet dernier et toujours sans club.