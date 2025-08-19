OM - Transfert de Rabiot : Un premier indice est lâché à l'étranger !

Axel Cornic

La fin de mercato s’annonce littéralement explosive à l’Olympique de Marseille, après ce qui s’est passé en marge de la défaite face au Stade Rennais lors de la 1ere journée de Ligue 1 (0-1). Roberto De Zerbi et les dirigeants auraient décidé de se séparer de Jonathan Rowe, mais également d’Adrien Rabiot, qui semblait pourtant être l’un des leaders de l’équipe.

Il n’a pas fallu attendre très longtemps avant de voir la première polémique enflammer Marseille. La saison vient à peine de commencer et les débats font déjà rage autour de l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui se serait déroulée en marge de la défaite face au Stade Rennais. Un coup d’éclat qui pourrait bien signer la fin de leur aventure à l’OM...

Déjà la fin entre Rabiot et l’OM ? Car si l’ailier anglais est annoncé sur le départ depuis le début du mercato, c’est pour l’international français que les choses auraient radicalement changé ces derniers jours. Plusieurs sources en France nous ont en effet appris ce mardi qu’Adrien Rabiot se serait vu indiquer la porte par Roberto De Zerbi, qui ne voudrait plus de lui à l'OM. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que cette information fasse réagir à l’étranger, puisque les médias italiens ont évoqué un possible départ à l’AC Milan.