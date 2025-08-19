Mercato - OM : Le transfert d’un attaquant bouclé pour 15M€ ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà annoncé partant, Jonathan Rowe est plus que jamais sur le départ à la suite de son altercation avec Adrien Rabiot. En ce sens, l’attaquant âgé de 22 ans pourrait prendre la direction de la Serie A, où l’AS Rome ferait partie des clubs intéressés. De nouveaux contacts en ce sens auraient eu lieu avec l’OM pour un transfert estimé à environ 15M€.

Un an seulement après son arrivée en provenance de Norwich, Jonathan Rowe est plus que jamais sur le départ de l’OM. Impliqué dans une altercation avec Adrien Rabiot vendredi après la défaite à Rennes (1-0), l’Anglais a été temporairement écarté du groupe, tout comme le Français, et pourrait même quitter le club dans les prochains jours.

Nouveaux contacts entre l’OM et l’AS Rome pour Rowe Jonathan Rowe était déjà annoncé vers la sortie et cet incident devrait encore plus conforter l’OM dans l’idée de s’en séparer. En ce sens, l’attaquant âgé de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029, est dans le viseur de clubs de Premier League, mais semble plutôt se rapprocher d’un départ en Serie A.