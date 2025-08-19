Du PSG au Paris FC : Il est arrivé, transfert imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à continuer son recrutement d'ici la fin du mercato, le Paris FC va boucler le transfert de Kevin Trapp. Six ans après avoir quitté le PSG, le portier allemand a fait son retour à Paris où il a atterri afin de passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat jusqu'en 2028.

Battu à Angers lors de la première journée de Ligue 1 (0-1), le Paris FC a pu mesurer le gap avec la Ligue 2. Par conséquent, afin de rebondir et se relancer le plus rapidement possible, le PFC accélère sur son mercato comme en témoigne le transfert de Willem Geubbels pour 9M€ hors bonus.

Trapp est arrivé à Paris ! Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations de L'EQUIPE, Kevin Trapp est arrivé à Paris ce mardi afin de passer sa visite médicale en vue de s'engager avec le PFC jusqu'en 2028. Six ans après avoir quitté le PSG, le portier allemand quitter donc l'Eintracht Francfort pour faire son retour dans la capitale.