Du PSG au Paris FC : Il est arrivé, transfert imminent !

Bien décidé à continuer son recrutement d'ici la fin du mercato, le Paris FC va boucler le transfert de Kevin Trapp. Six ans après avoir quitté le PSG, le portier allemand a fait son retour à Paris où il a atterri afin de passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat jusqu'en 2028.
Battu à Angers lors de la première journée de Ligue 1 (0-1), le Paris FC a pu mesurer le gap avec la Ligue 2. Par conséquent, afin de rebondir et se relancer le plus rapidement possible, le PFC accélère sur son mercato comme en témoigne le transfert de Willem Geubbels pour 9M€ hors bonus.
Trapp est arrivé à Paris !
Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations de L'EQUIPE, Kevin Trapp est arrivé à Paris ce mardi afin de passer sa visite médicale en vue de s'engager avec le PFC jusqu'en 2028. Six ans après avoir quitté le PSG, le portier allemand quitter donc l'Eintracht Francfort pour faire son retour dans la capitale.
Une concurrence avec Nkambadio ?
Du haut de ses 35 ans, Kevin Trapp vient donc apporter son expérience au promu et entrera en concurrence avec Obed Nkambadio. Le portier de l'équipe de France Espoirs était titulaire lors de la première journée de Ligue 1 et devra donc continuer ses efforts pour conserver sa place dans les buts parisiens.