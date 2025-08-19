Transfert imminent à l’OM : Rendez-vous annoncé après le clash avec Rabiot ?

Axel Cornic

Un énorme dossier s’est dessiné ces dernières heures à l’Olympique de Marseille, qui a décidé de frapper fort après l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux joueurs ont en effet été placé sur la liste des transferts ce mardi et pour l’ailier anglais les choses pourraient bien se concrétiser assez rapidement, puisqu’il semble avoir la cote à l’étranger.

Le mercato était déjà mouvementé à Marseille, avec plusieurs recrues qui ont débarqué, mais la tendance s’est accentuée tout récemment. Car l’OM doit désormais gérer deux départs avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, placé sur la liste des transferts après leur altercation survenue en marge de la défaite contre le Stade Rennais.

Rabiot et Rowe sur la liste des transferts En ce qui concerne l’international français, la décision semble assez surprenante vu l’importance qu’il a pris dans l’équipe depuis sa signature il y a un peu moins d’un an. Pour son coéquipier à l'OM les choses sont différentes, puisqu’il est annoncé sur le départ depuis le début du mercato, avec notamment des intérêts en Premier League ou encore en Serie A.