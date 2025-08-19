Mercato - OM : On connaît enfin le prix d'Adrien Rabiot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il souhaite désormais s’en séparer et l’a placé sur le marché des transferts, tout comme Jonathan Rowe, l’OM ne veut pas brader Adrien Rabiot pour autant. En ce sens et alors qu’il lui reste moins d’un an de contrat, les dirigeants marseillais ont fixé le prix de l’international français à environ 15M€.

C’est désormais officiel, Jonathan Rowe (22 ans) et Adrien Rabiot (30 ans) sont tous les deux à vendre. Dans un communiqué publié ce mardi, l’OM a annoncé avoir placé ses deux joueurs sur le marché des transferts, à la suite de leur « comportement inadmissible » vendredi dernier, après la défaite à Rennes (1-0).

L’OM attend 15M€ pour Rabiot… Comme indiqué par RMC Sport et bien qu'il ne soit pas en position de force, l’OM ne veut pas brader Jonathan Rowe et Adrien Rabiot pour autant. Pour l’Anglais, Marseille essayera de récupérer une partie du montant dépensé pour le recruter l’été dernier en provenance de Norwich, estimé aux alentours des 17M€.