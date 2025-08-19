Clash avec le PSG : Donnarumma se fait détruire à l’étranger !

Axel Cornic

Après quatre années de vie commune, Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain devraient se séparer en ce mercato estival. C’est en tout cas la volonté du club, qui ne souhaite pas revivre un épisode à la Kylian Mbappé avec le gardien de but italien, dont le contrat se termine dans moins d’un an.

C’est fini. Alors qu’il s’était enfin affirmé comme l’un des leaders de l’équipe, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie à Paris. Les négociations autour de sa prolongation n’ont débouché sur rien et son remplaçant est déjà là, puisque le PSG a recruté Lucas Chevalier du côté du LOSC. Désormais, l’Italien va devoir se trouver un nouveau club, s’il ne veut pas passer les prochains six mois en tribune.

« Je l'ai toujours défendu, mais... » Cette situation fait énormément réagir et c’est notamment le cas en Italie, où on s’inquiète pour l’avenir du capitaine de la Squadra Azzurra. Mais certains se demandent plutôt comment Gianluigi Donnarumma a pu en arriver là, lui qui jouissait déjà d'une réputation de joueur réclamant toujours plus d’argent depuis son divorce avec l’AC Milan. « Je l'ai toujours défendu, parce que je crois que c'est le plus fort du monde, mais certains choix de vie te mènent aussi vers un parcours donné » a expliqué Fabio Caressa, dans un long entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.