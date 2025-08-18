Transfert de Donnarumma : Le PSG va tout gâcher ?

Axel Cornic

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, où l’on ne souhaite pas revivre un épisode à la Kylian Mbappé. Son contrat se termine en effet dans moins d’un an et les négociations autour de sa prolongation, n’avançaient vraisemblablement plus depuis très longtemps.

C’est le gros feuilleton de l’été. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète et grand acteur de la victoire en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n’a plus sa place au PSG. Il est poussé vers la sortie et Lucas Chevalier, est déjà arrivé du LOSC pour prendre sa place dans les cages parisiennes.

« Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe » Si certains avaient encore des doutes, ils ont été totalement balayés par la sortie de Donnarumma, qui a confirmé son départ du PSG récemment via son compte Instagram. « Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné - sur le terrain comme en dehors - pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain » a expliqué l’Italien, avant de lancer une petite pique. « Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et amer ».