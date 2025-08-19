Transfert de Rabiot : La surprise est totale à l’OM !

Axel Cornic

Arrivé il y a moins d’un an à la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot s’est rapidement installé comme l’un des piliers du projet de Roberto De Zerbi. Mais voilà qu’il pourrait déjà partir, puisque ce mardi l’Olympique de Marseille a annoncé sa décision de placer l’international français sur la liste des transferts.

C’est la grosse bombe de cette fin de mercato. Après une altercation survenue en marge de la défaite face au Stade Rennais (0-1), l’OM a décidé de placer sur la liste des transferts Adrien Rabiot ainsi que Jonathan Rowe. Pour ce dernier ce n’est pas très surprenant, puisqu’il était annoncé sur le départ depuis le début du mercato. Mais pour le milieu de terrain français, c’est bien différent...

Le choc pour Rabiot Car le milieu de terrain, arrivé libre il y a moins d’un an, semblait être l’un des cadres de l’équipe au même titre que le capitaine Leonardo Balerdi ou la star de l’attaque Mason Greenwood. Certaines sources ont même parlé d’une possible prolongation de contrat, alors que Rabiot aurait éconduit les avances de clubs importants pour rester à l’OM et y disputer la Ligue des Champions.