35M€ : Les deux transferts préparés par l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a annoncé l’OM ce mardi dans un communiqué, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, impliqués dans une violente altercation vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0), sont tous les deux à vendre et ont été placés sur le marché des transferts. Les dirigeants marseillais ont fixé leur prix et attendent un total de 35M€ pour s’en séparer.

Écartés du groupe depuis lundi, Jonathan Rowe (22 ans) et Adrien Rabiot (30 ans) sont désormais à vendre. À la suite de leur violente altercation vendredi dernier après la défaite sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), l’OM a décidé de se séparer de ses deux joueurs, placés tous les deux sur le marché des transferts, comme l’a annoncé le club dans un communiqué publié sur son site internet ce mardi.

L’OM demande 15M€ pour Rabiot « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club », a indiqué l’OM, expliquant que « cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. »