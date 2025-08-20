OM - Rabiot : Benatia annonce d'autres dérapages !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia a pris la parole ce mercredi pour évoquer l'affaire Adrien Rabiot-Jonathan Rowe. Et à en croire le responsable marseillais, les dérapages ont été nombreux ces derniers temps. Plusieurs joueurs auraient été sanctionnés depuis le début de la préparation, et certains chèques se feraient attendre.

L’altercation survenue vendredi soir entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot fait les gros titres. D’autres incidents auraient également eu lieu ces dernières semaines, mais sont passés sous silence dans les médias.

L'OM annonce des dérapages « Depuis un mois il y avait pas mal d'amendes à payer, pas mal de choses un petit peu qui étaient un petit peu nouveau, peut-être que c'est dû aussi à la qualification. Ici il y a tellement de passion, tellement d'amour que peut-être que certains joueurs ont pensé qu'on pouvait se permettre d'arriver un petit peu en retard, de faire ci, de faire ça, et nous on a combattu ça depuis le début, depuis la reprise, depuis juillet » a révélé Medhi Benatia lors d'un entretien accordé à RMC Sport.