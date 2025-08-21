Violence «inouïe» à l'OM : Véronique Rabiot balance sur la bagarre !

Amadou Diawara

Après la défaite face au Stade Rennais ce vendredi soir, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans les vestiaire de l'OM. Alors que Pablo Longoria a dénoncé une violence « inouïe », Véronique Rabiot l'a contredit en affirmant qu'aucun des deux joueurs n'avait été blessé sérieusement.

En ouverture de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Stade Rennais : le Roazhon Park. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils se sont inclinés (1-0). Et pourtant, Abdelhamid Aït Boudlal a écopé d'un carton rouge dès la 31ème minute de jeu.

OM : Véronique Rabiot contredit Pablo Longoria Après le coup de sifflet final de la rencontre, les murs du vestiaire de l'OM ont tremblé. D'ailleurs, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont même venus aux mains. Lors d'un entretien accordé à l'AFP, Pablo Longoria a dénoncé la violence « inouïe » des deux hommes.