Transferts : Le coup de maître à 20M€ de l’OM, la signature est imminente

Jonathan Rowe est au cœur de l’actualité marseillaise après sa violente altercation avec Adrien Rabiot. Alors que ce dernier est déjà poussé vers la sortie, l’ailier anglais devrait également quitter l’OM. Un accord est en bonne voie entre les dirigeants olympiens et un club étranger, pour un transfert avoisinant les 20M€.
L’épisode survenu dans le vestiaire de l'OM continue de faire parler. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont violemment accrochés vendredi dernier, dans une altercation jugée intolérable par les dirigeants marseillais. L’incident a pris des proportions telles qu’il a conduit à une décision forte : écarter les deux joueurs impliqués et leur ouvrir la porte à un départ.
Rowe a trouvé sa prochaine équipe
Si la surprise est de taille pour Adrien Rabiot, elle l'est beaucoup moins pour Jonathan Rowe, déjà annoncé sur le départ en début de mercato. La brouille survenue vendredi soir n'a fait que précipiter les choses. Sauf coup de théâtre, Rowe devrait se diriger vers l'Italie.
Un accord est imminent
Selon les informations de Foot Mercato, les discussions avancent favorablement avec Bologne. Alors que l’OM espérait initialement récupérer environ 20M€, un accord proche de 19,5M€ assorti d’un pourcentage à la revente (10%) est sur le point d’être conclu. Rowe, arrivé l’été dernier de Norwich City pour 14,5M€, devrait donc permettre aux dirigeants marseillais de réaliser une plus-value tout en évitant une situation délicate au sein de l’effectif.