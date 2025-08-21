Transferts : Le coup de maître à 20M€ de l’OM, la signature est imminente

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jonathan Rowe est au cœur de l’actualité marseillaise après sa violente altercation avec Adrien Rabiot. Alors que ce dernier est déjà poussé vers la sortie, l’ailier anglais devrait également quitter l’OM. Un accord est en bonne voie entre les dirigeants olympiens et un club étranger, pour un transfert avoisinant les 20M€.

L’épisode survenu dans le vestiaire de l'OM continue de faire parler. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont violemment accrochés vendredi dernier, dans une altercation jugée intolérable par les dirigeants marseillais. L’incident a pris des proportions telles qu’il a conduit à une décision forte : écarter les deux joueurs impliqués et leur ouvrir la porte à un départ.

Rowe a trouvé sa prochaine équipe Si la surprise est de taille pour Adrien Rabiot, elle l'est beaucoup moins pour Jonathan Rowe, déjà annoncé sur le départ en début de mercato. La brouille survenue vendredi soir n'a fait que précipiter les choses. Sauf coup de théâtre, Rowe devrait se diriger vers l'Italie.