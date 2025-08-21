Adrien Rabiot : «Une princesse», l'OM n'en peut plus de sa mère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l'OM cherche aujourd'hui à se séparer d'Adrien Rabiot, récemment, il était encore question d'une prolongation de contrat. Mais voilà que ça n'a pas été très loin, la faute notamment à Véronique Rabiot. Partout où elle passe, la mère de l'international français fait parler d'elle et voilà qu'à l'OM, ça aurait commencé à se tendre.

Véronique Rabiot aurait-elle plombé la prolongation de son fils à l'OM ? Ce mercredi, au moment d'évoquer notamment la violente bagarre d'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Pablo Longoria a fait savoir concernant la mère du Français : « On a fait un premier rendez-vous, puis il y en a eu un deuxième qui n’a pas pu se faire parce que sa représentante nous a dit qu’il faisait trop chaud ».

« Véronique Rabiot ne répond pas au club » Sur Youtube, Romain Molina a confirmé les dires et Pablo Longoria, tout en évoquant des tensions entre l'OM et Véronique Rabiot. Le journaliste a en effet confié à propos de la mère d'Adrien Rabiot : « Rabiot, il y a une offre de prolongation de contrat depuis des semaines. Mais vous savez quoi, Véronique Rabiot ne répond pas au club. Elle a même prétexté qu'il faisait trop chaud pour ne pas venir à un rendez-vous ».