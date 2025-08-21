Adrien Rabiot : «Une princesse», l'OM n'en peut plus de sa mère !

Alors que l'OM cherche aujourd'hui à se séparer d'Adrien Rabiot, récemment, il était encore question d'une prolongation de contrat. Mais voilà que ça n'a pas été très loin, la faute notamment à Véronique Rabiot. Partout où elle passe, la mère de l'international français fait parler d'elle et voilà qu'à l'OM, ça aurait commencé à se tendre.
Véronique Rabiot aurait-elle plombé la prolongation de son fils à l'OM ? Ce mercredi, au moment d'évoquer notamment la violente bagarre d'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Pablo Longoria a fait savoir concernant la mère du Français : « On a fait un premier rendez-vous, puis il y en a eu un deuxième qui n’a pas pu se faire parce que sa représentante nous a dit qu’il faisait trop chaud ».
« Véronique Rabiot ne répond pas au club »
Sur Youtube, Romain Molina a confirmé les dires et Pablo Longoria, tout en évoquant des tensions entre l'OM et Véronique Rabiot. Le journaliste a en effet confié à propos de la mère d'Adrien Rabiot : « Rabiot, il y a une offre de prolongation de contrat depuis des semaines. Mais vous savez quoi, Véronique Rabiot ne répond pas au club. Elle a même prétexté qu'il faisait trop chaud pour ne pas venir à un rendez-vous ».
« C'est une princesse alors que son fils fait l'unanimité »
« Les demandes de Véronique Rabiot exaspèrent beaucoup de monde au club. On dit que c'est une princesse alors que son fils fait l'unanimité », a ensuite ajouté Romain Molina.