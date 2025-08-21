Incroyable, l'OM impliqué dans une nouvelle bagarre !

En ce moment, la tension est à son comble du côté de l'OM. On a pu voir cela dans le vestiaire olympien suite à la rencontre face à Rennes. En effet, une bagarre a éclaté entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot qui aurait été d'une énorme violence. Et voilà qu'une autre altercation aurait éclaté avec l'OM... et son équipe féminine.
Selon les dires de Pablo Longoria, ça a été très violent entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Alors que les deux joueurs de l'OM en sont venus aux mains suite à la rencontre face à Rennes, le président olympien a annoncé ce mercredi pour l'AFP : « Un événement d'une gravité et d'une violence extrêmes, quelque chose d'inouï ».
Ça dégénère avec les joueuses de l'OM
Et comme si une bagarre ne suffisait pas à l'OM, voilà qu'une deuxième a éclaté avec l'équipe féminine. En effet, ce mercredi, les joueuses olympiennes disputaient un match amical face au Club Esportiu Europa. Une rencontre qui n'est toutefois pas allée à son terme. « Le match a de nouveau été interrompu en raison d'agressions physiques entre les deux équipes », a expliqué l'adversaire de l'OM sur X.
« Des comportements violents constants »
Il faut dire que les tensions n'ont pas éclaté d'un seul coup en fin de match. En effet, tout au long de la rencontre, il y avait de l'électricité dans l'air. Dès la mi-temps, le Club Esportiu Europa avait déjà rapporté « des moments de forte tension avec des comportements violents constants de la part des joueuses et du staff local ».