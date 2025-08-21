Incroyable, l'OM impliqué dans une nouvelle bagarre !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce moment, la tension est à son comble du côté de l'OM. On a pu voir cela dans le vestiaire olympien suite à la rencontre face à Rennes. En effet, une bagarre a éclaté entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot qui aurait été d'une énorme violence. Et voilà qu'une autre altercation aurait éclaté avec l'OM... et son équipe féminine.

Selon les dires de Pablo Longoria, ça a été très violent entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Alors que les deux joueurs de l'OM en sont venus aux mains suite à la rencontre face à Rennes, le président olympien a annoncé ce mercredi pour l'AFP : « Un événement d'une gravité et d'une violence extrêmes, quelque chose d'inouï ».

Ça dégénère avec les joueuses de l'OM Et comme si une bagarre ne suffisait pas à l'OM, voilà qu'une deuxième a éclaté avec l'équipe féminine. En effet, ce mercredi, les joueuses olympiennes disputaient un match amical face au Club Esportiu Europa. Une rencontre qui n'est toutefois pas allée à son terme. « Le match a de nouveau été interrompu en raison d'agressions physiques entre les deux équipes », a expliqué l'adversaire de l'OM sur X.