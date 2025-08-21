Adrien Rabiot : L'OM lâche une bombe à cause de sa mère, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Alors qu'ils se sont battus dans le vestiaire, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont poussés vers la sortie par l'OM. Avant la première sortie de Véronique Rabiot, le club olympien avait prévu de minimiser l'affaire. Toutefois, après l'annonce de la mère d'Adrien Rabiot, l'OM a décidé de donner sa version des faits.

Ce vendredi soir, l'OM a perdu face au Stade Rennais au Roazhon Park. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire marseillais.

OM : Véronique Rabiot a mis de l'huile sur le feu ? Estimant que l'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe était d'une extrême violence, l'OM a décidé de se séparer de ses deux joueurs. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Véronique Rabiot. Alors que la mère et agent du Français a lâché ses vérités sur l'affaire, la direction de l'OM en a fait de même. D'après Loïc Tanzi, présent dans l'émission L'Equipe du soir ce mercredi, les dirigeants marseillais comptaient ne rien divulguer au départ.