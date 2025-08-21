Transferts : L'OM annonce Rabiot dans un «top club»

Amadou Diawara

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot est poussé vers la sortie par l'OM. Alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre à 20 heures, le club phocéen est convaincu de pouvoir vendre son numéro 25. A en croire l'OM, Adrien Rabiot serait dans le collimateur de grands clubs.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot va claquer la porte du Vélodrome cet été. Alors qu'il s'est battu avec Jonathan Rowe ce vendredi soir, l'international français est devenu indésirable à Marseille. En effet, les hautes sphères de l'OM ont décidé de se séparer de leur numéro 25 avant la fin de cette fenêtre de transferts, programmée le 1er septembre à 20 heures. A en croire Florent Germain, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi, le club olympien est convaincu de pouvoir vendre Adrien Rabiot à un grand club européen.

«Des tops clubs sont déjà à l'affût» « Un retournement de situation est-il possible ou est-ce sûr et certain que l'aventure d'Adrien Rabiot à l'OM est terminée ? J'ai posé la questions à Medhi Benatia. Et à cette question, il répond que ce n'est pas du tout une possibilité, une hypothèse. D'ailleurs, il estime et a entendu que l'avocat du joueur - et globalement le joueur - avait pris acte de cette décision de le placer sur la liste des transferts », a déclaré Florent Germain sur les ondes de RMC Sport.