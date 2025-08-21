Transfert : Ce joueur du PSG affole le mercato !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le PSG aimerait se débarrasser de plusieurs joueurs. Le club de la capitale a déjà vendu Nordi Mukiele et Milan Skriniar et Carlos Soler pourrait être le prochain. Le milieu de terrain dispose de plusieurs pistes, puisqu’il pourrait revenir en Angleterre ou bien faire son grand retour en Espagne.

En Ligue 1, la fin de mercato pourrait être folle chez certains clubs, comme l’OM par exemple, qui veut encore beaucoup recruter. Cela ne devrait pas être le cas pour le PSG, qui a déjà terminé son mercato dans le sens des arrivées, mais qui pourrait faire parler de lui au niveau des ventes. Le champion de France cherche à se débarrasser de plusieurs indésirables.

Carlos Soler a plusieurs touches Comme souvent, le PSG a créé un petit loft avec les joueurs sur lesquels ne compte pas Luis Enrique et qui sont donc poussés vers la sortie. On y retrouve notamment Carlos Soler qui est revenu à Paris après un prêt du côté de West Ham. D’après les informations de L’Équipe, le milieu de terrain pourrait d’ailleurs faire son retour en Premier League puisque Brighton, Wolverhampton et une autre équipe dont l’identité n’a pas filtré pensent à lui. L’Espagnol pourrait également revenir dans son pays, puisque Villarreal a déjà tenté une approche et devrait même revenir à la charge cette semaine.