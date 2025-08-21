PSG : «On ne peut pas dire non», une offre de folie est annoncée !

Alexis Brunet

Après avoir recruté trois joueurs, la fin de mercato du PSG devrait être plutôt calme. Le club de la capitale devrait conserver ses cadres, mais il pourrait y avoir une exception si une offre à laquelle on ne peut pas dire non arrive sur le bureau de Luis Campos dans les prochains jours.

Cet été, le PSG avait fixé ses priorités sur le marché des transferts. Le club de la capitale cherchait à mettre la main sur deux nouveaux joueurs : un gardien de but titulaire et un axial droit pour concurrencer Marquinhos. Luis Campos s’est donc activé et Lucas Chevalier est arrivé, ainsi qu’Illia Zabarnyi.

Le PSG a recruté deux gardiens de but Les besoins exprimés par Luis Enrique ont donc été comblés et même plus encore. En effet, en plus de Lucas Chevalier et d’Illia Zabarnyi, le club de la capitale a également accueilli un autre gardien de but en la personne de Renato Marin. Le jeune Italien (19 ans) est arrivé libre en provenance de l’AS Rome et il devrait être troisième dans la hiérarchie.