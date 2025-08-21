PSG - Transfert à 50M€ : «A coup sûr», c'est réglé pour ce gros dossier du mercato !

Après avoir bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs, le PSG aurait décidé de ne plus bouger sur le mercato. Seul un départ majeur pousserait le club parisien à changer ses plans pour recruter un nouveau joueur. Dans cette optique, le cas Lee Kang-In semblait incertain, mais son cas serait d'ores-et-déjà réglé.
Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Un recrutement qui semble satisfaire Luis Enrique qui aurait décidé de ne plus réclamer de transferts. Il faut dire que parmi les joueurs annoncés sur le départ, cela ne devrait plus bouger.
Lee Kang-In va rester au PSG !
En effet, selon les informations du Parisien, Lee Kang-In, très sollicité sur le mercato, ne devrait pas partir. Le média précise même que « selon les proches du dossier, il va rester à coup sûr au PSG cette saison. » Par conséquent, alors que les interrogations étaient nombreuses concernant le cas de l'international coréen, cela semble désormais réglé.
Seule une offre à 50M€ peut faire pencher la balance
Il faut dire que le PSG se montrait particulièrement gourmand pour le transfert de Lee Kang-In réclamant entre 40 et 50M€. Une façon de faire comprendre au marché que le Sud-Coréen est intransférable. Autrement dit, d'ici le 1er septembre, seule une offre de 50M€ pourrait inverser la tendance.