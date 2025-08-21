PSG - Transfert à 50M€ : «A coup sûr», c'est réglé pour ce gros dossier du mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs, le PSG aurait décidé de ne plus bouger sur le mercato. Seul un départ majeur pousserait le club parisien à changer ses plans pour recruter un nouveau joueur. Dans cette optique, le cas Lee Kang-In semblait incertain, mais son cas serait d'ores-et-déjà réglé.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Un recrutement qui semble satisfaire Luis Enrique qui aurait décidé de ne plus réclamer de transferts. Il faut dire que parmi les joueurs annoncés sur le départ, cela ne devrait plus bouger.

Lee Kang-In va rester au PSG ! En effet, selon les informations du Parisien, Lee Kang-In, très sollicité sur le mercato, ne devrait pas partir. Le média précise même que « selon les proches du dossier, il va rester à coup sûr au PSG cette saison. » Par conséquent, alors que les interrogations étaient nombreuses concernant le cas de l'international coréen, cela semble désormais réglé.