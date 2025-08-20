«Il y a une dinguerie» : L’OM lâche Rabiot, un gros secret se cache derrière le divorce ?

L'Olympique de Marseille a décidé de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts suite à une altercation dans le vestiaire après le match contre Rennes. Une décision qui suscite l'incompréhension des observateurs, dont Walid Acherchour, s’interrogeant sur ce qui a pu réellement se passer en coulisse le week-end dernier.
L’OM a décidé de mettre un terme à son histoire avec Adrien Rabiot suite à la bagarre survenue dans le vestiaire phocéen vendredi soir, après la défaite contre Rennes. L’international français de 30 ans, cadre de Roberto De Zerbi, a été placé officiellement sur la liste des transferts, de quoi étonner Walid Acherchour.
« Il y a eu une vraie baston »
« Les échos qu'on a, c'est il y a eu une vraie baston, et à deux reprises en plus puisque des gens ont essayé de les séparer, et ils sont venus dans un second temps. Mais ce que je trouve bien dans cette décision c'est qu'il n'y a pas de justice à deux vitesses. On aurait pu voir un Jonathan Rowe partir, mais là ils vont au bout du truc sur Adrien Rabiot. Mais s'en séparer de cette manière, j'ai l'impression qu'il y a une dinguerie. On ne sait pas tout. Est-ce qu'il y a des insultes, est-ce qu'il y a eu seulement ce coup de poing ? », a d’abord confié le consultant au micro de RMC.
« On ne sait pas tout »
« Je pense qu'il s'est passé quelque chose de très très fort pour que ça se termine de cette manière, poursuit Walid Acherchour dans l’After Foot. Il y a encore trois semaines, Benatia et Rabiot sont au Vélodrome en train de chanter du Jul bras dessus bras dessous. Avec la maman, c'était fusionnel aussi. Je ne peux pas croire l'histoire du contrat. Il manque une pièce dans le puzzle. »
Un avis partagé par Jean-Pierre Bernès, pour qui cette très lourde sanction cache peut-être en réalité un incident plus grave. « À chaque fois qu'il y a une altercation, les joueurs ne sont pas mis sur la liste des transferts, surtout un élément comme Adrien Rabiot qui a été essentiel dans la réussite de l'OM la saison dernière et sur lequel on compte vraiment quand on joue une Ligue des champions. Je pense que ça n'a pas dû se limiter à deux joueurs, il y a peut-être eu une altercation avec les dirigeants, l'entraîneur ou le staff technique, estime l’ancien dirigeant de l’OM dans les colonnes de La Provence. Mais je ne porte aucun jugement car pour le faire, il faut vraiment savoir ce qu'il s'est passé de l'intérieur. Sa venue à l'OM a été une grande réussite et c'est dommage qu'elle soit gâchée par un départ aussi inattendu. »