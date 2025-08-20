«Il y a une dinguerie» : L’OM lâche Rabiot, un gros secret se cache derrière le divorce ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille a décidé de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts suite à une altercation dans le vestiaire après le match contre Rennes. Une décision qui suscite l'incompréhension des observateurs, dont Walid Acherchour, s’interrogeant sur ce qui a pu réellement se passer en coulisse le week-end dernier.

L’OM a décidé de mettre un terme à son histoire avec Adrien Rabiot suite à la bagarre survenue dans le vestiaire phocéen vendredi soir, après la défaite contre Rennes. L’international français de 30 ans, cadre de Roberto De Zerbi, a été placé officiellement sur la liste des transferts, de quoi étonner Walid Acherchour.

« Il y a eu une vraie baston » « Les échos qu'on a, c'est il y a eu une vraie baston, et à deux reprises en plus puisque des gens ont essayé de les séparer, et ils sont venus dans un second temps. Mais ce que je trouve bien dans cette décision c'est qu'il n'y a pas de justice à deux vitesses. On aurait pu voir un Jonathan Rowe partir, mais là ils vont au bout du truc sur Adrien Rabiot. Mais s'en séparer de cette manière, j'ai l'impression qu'il y a une dinguerie. On ne sait pas tout. Est-ce qu'il y a des insultes, est-ce qu'il y a eu seulement ce coup de poing ? », a d’abord confié le consultant au micro de RMC.