Mercato : Un buteur s’annonce au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Buteur héroïque face à Tottenham lors de la Supercoupe d’Europe la semaine dernière, Gonçalo Ramos a annoncé dans la foulée qu’il resterait au PSG cette saison. Pourtant, l’avant-centre portugais, apprécié par Luis Enrique, est très activement convoité par Newcastle, qui voit en lui le remplaçant idéal d’Alexander Isak à la pointe de l’attaque.

Un joker de luxe. Depuis son arrivée au PSG en 2023, Gonçalo Ramos s’est développé un statut pour le moins paradoxal sous les ordres de Luis Enrique. En effet, l’attaquant portugais est extrêmement décisif en sortie de banc, mais rencontre davantage de difficultés lorsque ce dernier est aligné dans le onze des titulaires. Un cas de figure qui n’empêche pas le numéro 9 parisien de détenir des statistiques très intéressantes.

Luis Enrique adore Gonçalo Ramos De plus, Gonçalo Ramos peut se targuer de bénéficier de la confiance de Luis Enrique. En mai dernier, l’entraîneur du PSG ne tarissait pas d’éloges sur son buteur : « Gonçalo Ramos est un joueur indiscutable pour moi et pour l’équipe, pas seulement pour son comportement, mais pour son attitude a l’entraînement sur le terrain. Un joueur de ce niveau nous apporte une garantie. Il est prêt pour joueur 0 ou 90 minutes. Quand on le voit, il fait plus vieux, il fait mûr. On n’a pas la sensation qu’il a 24 ans (23 ans, ndlr), c’est merveilleux d’entraîner un joueur comme Ramos. »