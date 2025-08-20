Mercato : Un buteur s’annonce au PSG !

Buteur héroïque face à Tottenham lors de la Supercoupe d’Europe la semaine dernière, Gonçalo Ramos a annoncé dans la foulée qu’il resterait au PSG cette saison. Pourtant, l’avant-centre portugais, apprécié par Luis Enrique, est très activement convoité par Newcastle, qui voit en lui le remplaçant idéal d’Alexander Isak à la pointe de l’attaque.
Un joker de luxe. Depuis son arrivée au PSG en 2023, Gonçalo Ramos s’est développé un statut pour le moins paradoxal sous les ordres de Luis Enrique. En effet, l’attaquant portugais est extrêmement décisif en sortie de banc, mais rencontre davantage de difficultés lorsque ce dernier est aligné dans le onze des titulaires. Un cas de figure qui n’empêche pas le numéro 9 parisien de détenir des statistiques très intéressantes.
Luis Enrique adore Gonçalo Ramos
De plus, Gonçalo Ramos peut se targuer de bénéficier de la confiance de Luis Enrique. En mai dernier, l’entraîneur du PSG ne tarissait pas d’éloges sur son buteur : « Gonçalo Ramos est un joueur indiscutable pour moi et pour l’équipe, pas seulement pour son comportement, mais pour son attitude a l’entraînement sur le terrain. Un joueur de ce niveau nous apporte une garantie. Il est prêt pour joueur 0 ou 90 minutes. Quand on le voit, il fait plus vieux, il fait mûr. On n’a pas la sensation qu’il a 24 ans (23 ans, ndlr), c’est merveilleux d’entraîner un joueur comme Ramos. »
Newcastle le veut absolument
Désormais, Gonçalo Ramos est courtisé sur le marché. Newcastle, actuellement dans l’impasse avec Alexander Isak, cherche des options en attaque et fonce sur le Portugais. Néanmoins, comme le révèle The Times, Ramos souhaite absolument rester au PSG cette saison. Au sortir de la victoire aux tirs aux buts du PSG face à Tottenham en Supercoupe d’Europe mercredi dernier, Gonçalo Ramos avait notamment affirmé auprès de Canal + qu’il resterait bel et bien parisien cette saison.