Mercato - PSG : Une offre folle pour un coup de dernière minute ?

Le 1er septembre prochain, le rideau tombera sur le mercato estival. Et à ce moment précis, les espoirs de Kang-in Lee de trouver chaussure à son pied ailleurs qu’au PSG seront vains. C’est pourquoi l’international sud-coréen étudierait ses possibilités de marché en coulisses alors que le Paris Saint-Germain se refuserait, à moins d’une proposition attrayante, à le laisser partir.

Le Paris Saint-Germain a mis la main sur trois recrues depuis le début du mercato en les personnes de Renato Marin, Lucas Chevalier ainsi qu’Illia Zabarnyi. Dans le sens des départs, le dossier Randal Kolo Muani est toujours d’actualité à la Juventus alors que Nordi Mukiele s’est récemment officiellement engagé en faveur de Sunderland, tout juste promu en Premier League sous les ordres de Régis Le Bris.

Kang-in Lee en quête de temps de jeu Pour ce qui est du cas Kang-in Lee, le comité de direction du PSG semble avoir changé son fusil d’épaule... depuis son entrée en jeu décisive contre Tottenham en Supercoupe d’Europe la semaine dernière (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), fermant la porte à un transfert. Inacceptable pour l’international sud-coréen qui chercherait un club afin de disposer d’un temps de jeu plus conséquent en marge de la Coupe du monde 2026.