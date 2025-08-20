Transfert au PSG : C’est terminé, il remplace un joueur de l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On prend le même et on recommence. Envoyé en prêt en Italie et au Portugal lors des deux dernières saisons, Renato Sanches est amené à s’en aller sous les mêmes modalités du côté de la Grèce. Le milieu de terrain du PSG n’a plus sa place dans le groupe de Luis Enrique et le Panathinaïkos serait susceptible de l’accueillir.

Renato Sanches a échoué au PSG. Au début de l’ère-Luis Campos, entamée à l’été 2022, le milieu de terrain portugais de 28 ans était l’une des premières recrues du conseiller football du Paris Saint-Germain avec Nordi Mukiele et Hugo Ekitike notamment. Les deux derniers cités ont quitté le club de la capitale et évoluent à présent tous deux en Premier League. En ce qui concerne Sanches, rien n’est définitif pour celui qui est revenu de deux saisons en prêt.

Renato Sanches repart en prêt ? Les expériences de Renato Sanches à la Roma et au Benfica Lisbonne, son club formateur, n’ont certainement pas été couronnées de succès. La faute aux multiples pépins physiques qui freinent l’international portugais assez fréquemment. Fanatik révélait mardi que les agents de Sanches l’auraient offert à Trabzonspor, mais c’est éventuellement en Grèce que l’ancien joueur du Bayern Munich pourrait rebondir.