Hakimi remplacé, le PSG fait un choix surprise !

Après une saison durant laquelle il a enchaîné les matches, Achraf Hakimi devrait de nouveau se retrouver au cœur d'un calendrier démentiel avec un rendez-vous très important pour lui et sa sélection, à savoir la CAN qui se déroulera cet hiver au Maroc. Malgré tout, le PSG a pris la décision de ne pas recruter de nouveau latéral droit pour le faire souffler.

Cet été, le PSG a recruté trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Par conséquent, jusque-là, le club parisien n'a pas réussi à mettre la main sur un nouveau latéral droit afin de faire souffler Achraf Hakimi qui va vire une nouvelle saison très animée.

Le PSG ne recrute pas de doublure pour Hakimi... En effet, alors qu'il n'avait pas de doublure la saison dernière, Achraf Hakimi avait énormément joué, au point que le recrutement d'un nouveau latéral droit ait été évoqué en début de mercato. Cependant, selon les informations du Parisien, le PSG a décidé de clore son mercato, ce qui sous-entend qu'aucun latéral ne va arriver d'ici le 1er septembre.