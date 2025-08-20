Tensions au PSG : Hakimi, Donnarumma… Ça va régaler l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le PSG a débuté sa saison de la meilleure des manières avec la victoire en Supercoupe d’Europe, tout n’est cependant pas tout rose au sein du club de la capitale. En effet, au cours des dernières semaines, on a pu assister à certaines turbulences entre le dossier Gianluigi Donnarumma et le sujet du Ballon d’Or entre Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. De quoi profiter à l’OM ?

Ça y est, la saison de Ligue 1 a repris ses droits et une fois n’est pas coutume, c’est le PSG qui est le grand favori pour le titre de champion de France. Derrière, l’OM apparait comme le concurrent numéro 1 du club de la capitale. La question est de savoir si les joueurs de Roberto De Zerbi réussiront à embêter les Parisiens le plus longtemps possible. Pour le faire, l’OM pourrait notamment compter sur l’instabilité actuelle au sein du PSG.

« Les premières fissures visibles qui pourraient briser une unité jusqu'ici solide » C’est Raymond Domenech qui a expliqué comment les problèmes actuels du PSG pourraient profiter à terme à l’OM. En effet, pour la Gazzetta dello Sport, il a ainsi confié : « Le PSG a réalisé six mois fantastiques. Et il peut poursuivre sa série de victoires. Cependant, je perçois déjà des signes de tension, entre la gestion aberrante du dossier Donnarumma, qui a été mal classé, et les déclarations médiatiques d'Hakimi, affirmant qu'il mérite le Ballon d'Or encore plus que Dembélé. Ce sont les premières fissures visibles qui pourraient briser une unité jusqu'ici solide comme un roc. J'espère donc vivement que le Marseille de De Zerbi saura les exploiter au plus vite ».