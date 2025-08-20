Tensions au PSG : Hakimi, Donnarumma… Ça va régaler l’OM ?

Si le PSG a débuté sa saison de la meilleure des manières avec la victoire en Supercoupe d’Europe, tout n’est cependant pas tout rose au sein du club de la capitale. En effet, au cours des dernières semaines, on a pu assister à certaines turbulences entre le dossier Gianluigi Donnarumma et le sujet du Ballon d’Or entre Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. De quoi profiter à l’OM ?
Ça y est, la saison de Ligue 1 a repris ses droits et une fois n’est pas coutume, c’est le PSG qui est le grand favori pour le titre de champion de France. Derrière, l’OM apparait comme le concurrent numéro 1 du club de la capitale. La question est de savoir si les joueurs de Roberto De Zerbi réussiront à embêter les Parisiens le plus longtemps possible. Pour le faire, l’OM pourrait notamment compter sur l’instabilité actuelle au sein du PSG.
« Les premières fissures visibles qui pourraient briser une unité jusqu'ici solide »
C’est Raymond Domenech qui a expliqué comment les problèmes actuels du PSG pourraient profiter à terme à l’OM. En effet, pour la Gazzetta dello Sport, il a ainsi confié : « Le PSG a réalisé six mois fantastiques. Et il peut poursuivre sa série de victoires. Cependant, je perçois déjà des signes de tension, entre la gestion aberrante du dossier Donnarumma, qui a été mal classé, et les déclarations médiatiques d'Hakimi, affirmant qu'il mérite le Ballon d'Or encore plus que Dembélé. Ce sont les premières fissures visibles qui pourraient briser une unité jusqu'ici solide comme un roc. J'espère donc vivement que le Marseille de De Zerbi saura les exploiter au plus vite ».
« Positif pour le championnat de se libérer du monopole du PSG »
D’ailleurs, ce qui concerne l’OM de Roberto De Zerbi, Raymond Domenech a fait savoir : « Cette année, avec le marché des transferts qu'ils ont fait, De Zerbi a une équipe plus en phase avec ses idées. Mais il n'a plus d'excuses. Et à Marseille, il y a toujours le risque d'être pendu après trois semaines sans résultats. (…) L’OM doit aussi gérer la Ligue des Champions ? C'est pourquoi ils ont élargi l'effectif. Le nouveau format de la Ligue des champions permet une rotation importante, ce qui maintient une pression et une compétition élevées. Je pense que De Zerbi peut exceller sur tous les fronts. Et ce serait également positif pour le championnat de se libérer du monopole du PSG ».