«Quelques kilos en trop» : Problème de poids au PSG, Luis Enrique change tout !

Avec une très courte préparation estivale, Luis Enrique a rapidement dû gérer au mieux l’état physique des joueurs du PSG pour la reprise. Si des consignes de réathlétisation ont été envoyées aux joueurs, l’entraîneur espagnol a sa propre méthode bien précise, qui tranche avec les années précédentes où certains joueurs arrivaient avec des kilos en trop.
Le PSG est de retour. Après de très courtes vacances, l’effectif parisien a repris le chemin de l’entraînement au début du mois d’août. A l’issue de quelques séances seulement, le club de la capitale a dû repartir au combat en affrontant Tottenham en Supercoupe d’Europe mercredi soir. Si les hommes de Luis Enrique l’ont emporté, l’état physique des Parisiens n’a pas semblé encore optimal, ce qui est logique.
Luis Enrique minutieux dans la préparation physique
Avec un nouveau déplacement ce dimanche soir sur la pelouse du FC Nantes, le PSG va une nouvelle fois se tester. L’Equipe révèle que durant les vacances, les joueurs ont reçu un programme de réathlétisation de dix jours avant la reprise. Surtout, là où Luis Enrique tranche avec ses prédécesseurs, se situe dans le rapport au ballon. En effet, désormais, la préparation athlétique s’effectue essentiellement avec le ballon au pied.
Le temps des kilos en trop est révolu au PSG
Une méthode qui diffère avec les années précédentes, où d’après l’Equipe, plusieurs joueurs reprenaient l’entraînement avec des kilos en trop. Un stage de préparation avait alors lieu, et de longs footing en k-way étaient programmés pour une perte de poids rapide...