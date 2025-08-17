«Quelques kilos en trop» : Problème de poids au PSG, Luis Enrique change tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec une très courte préparation estivale, Luis Enrique a rapidement dû gérer au mieux l’état physique des joueurs du PSG pour la reprise. Si des consignes de réathlétisation ont été envoyées aux joueurs, l’entraîneur espagnol a sa propre méthode bien précise, qui tranche avec les années précédentes où certains joueurs arrivaient avec des kilos en trop.

Le PSG est de retour. Après de très courtes vacances, l’effectif parisien a repris le chemin de l’entraînement au début du mois d’août. A l’issue de quelques séances seulement, le club de la capitale a dû repartir au combat en affrontant Tottenham en Supercoupe d’Europe mercredi soir. Si les hommes de Luis Enrique l’ont emporté, l’état physique des Parisiens n’a pas semblé encore optimal, ce qui est logique.

Luis Enrique minutieux dans la préparation physique Avec un nouveau déplacement ce dimanche soir sur la pelouse du FC Nantes, le PSG va une nouvelle fois se tester. L’Equipe révèle que durant les vacances, les joueurs ont reçu un programme de réathlétisation de dix jours avant la reprise. Surtout, là où Luis Enrique tranche avec ses prédécesseurs, se situe dans le rapport au ballon. En effet, désormais, la préparation athlétique s’effectue essentiellement avec le ballon au pied.