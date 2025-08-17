Le PSG de retour, la grosse «surprise» annoncée dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir renversé Tottenham mercredi soir à l’occasion de la Supercoupe d’Europe, le PSG va pouvoir se tester en Ligue 1. Ce dimanche soir, les Parisiens affrontent le FC Nantes à la Beaujoire pour la première journée de championnat. Président des Canaris, Waldemar Kita prépare quant à lui une surprise pour les champions d’Europe.

Le PSG est de retour après avoir glané son premier trophée de la saison. Quelques jours seulement après un match haletant face à Tottenham en Supercoupe d’Europe, les hommes de Luis Enrique repartent à l’assaut malgré une préparation estivale quasi inexistante. Ce dimanche soir, Paris, encore diminué donc, se déplace sur la pelouse de la Beaujoire, dans l’espoir de prendre trois points importants pour une nouvelle conquête du titre d’entrée de jeu.

Un PSG toujours diminué se déplace à Nantes Mais cela ne sera pas une chose aisée pour un PSG qui n’est clairement pas encore prêt pour la compétition. Après le mondial des clubs en juillet dernier, l’effectif parisien n’a pas eu beaucoup de vacances, et n’est revenu à l’entraînement qu’au début du mois d’août. Quoi qu’il en soit, les joueurs du PSG seront bien accueillis à Nantes ce soir, comme l’a affirmé le président des Canaris Waldemar Kita.