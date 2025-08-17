Le PSG de retour, la grosse «surprise» annoncée dans la presse !

Après avoir renversé Tottenham mercredi soir à l’occasion de la Supercoupe d’Europe, le PSG va pouvoir se tester en Ligue 1. Ce dimanche soir, les Parisiens affrontent le FC Nantes à la Beaujoire pour la première journée de championnat. Président des Canaris, Waldemar Kita prépare quant à lui une surprise pour les champions d’Europe.
Le PSG est de retour après avoir glané son premier trophée de la saison. Quelques jours seulement après un match haletant face à Tottenham en Supercoupe d’Europe, les hommes de Luis Enrique repartent à l’assaut malgré une préparation estivale quasi inexistante. Ce dimanche soir, Paris, encore diminué donc, se déplace sur la pelouse de la Beaujoire, dans l’espoir de prendre trois points importants pour une nouvelle conquête du titre d’entrée de jeu.
Un PSG toujours diminué se déplace à Nantes
Mais cela ne sera pas une chose aisée pour un PSG qui n’est clairement pas encore prêt pour la compétition. Après le mondial des clubs en juillet dernier, l’effectif parisien n’a pas eu beaucoup de vacances, et n’est revenu à l’entraînement qu’au début du mois d’août. Quoi qu’il en soit, les joueurs du PSG seront bien accueillis à Nantes ce soir, comme l’a affirmé le président des Canaris Waldemar Kita.
« Je prépare d’ailleurs aux Parisiens une petite surprise »
« On peut dire ce qu’on veut de Paris, mais on doit reconnaître son succès. Rien que pour le PSG, le football français a un prix. Nasser Al-Khelaïfi a fait un super boulot. Aujourd’hui, c’est la meilleure équipe du monde. C’est le message que je lui ai envoyé cette semaine. Il ne faut pas être jaloux mais fier de sa réussite. Je prépare d’ailleurs aux Parisiens une petite surprise avant le match. J’espère qu’ils l’apprécieront. Les champions doivent être honorés », a ainsi confié l’homme d’affaires franco-polonais ce dimanche dans les colonnes du JDD. Reste désormais à savoir en quoi consistera cette fameuse surprise...