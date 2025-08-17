Mercato - PSG : Le transfert qui peut tout débloquer à l'étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Remplaçant d'Ousmane Dembélé quand celui-ci n'est pas là, Gonçalo Ramos a souvent l'occasion de montrer ses belles qualités sur le terrain, même l'espace de quelques minutes. Le Portugais suscite l'intérêt de nombreux clubs sur le mercato, à commencer par Newcastle qui s'imaginerait bien le recruter. Cela permettrait aux Magpies de régler la situation avec Alexander Isak, dont l'avenir est incertain.

Arrivé pour 70M€ en 2022, Alexander Isak est la recrue la plus chère de l'histoire de Newcastle. Le club doit subir une situation un peu difficile en ce moment car le Suédois est très convoité par Liverpool et il essaie de forcer son départ en direction des champions d'Angleterre. Les dirigeants de Newcastle aimeraient qu'il reste à moins qu'une autre option soit trouvée. La piste de Gonçalo Ramos continue d'intéresser malgré ses déclarations claires quant à son avenir au PSG.

Ramos convoité par Newcastle Formé à Benfica, Gonçalo Ramos intéressait déjà du beau monde lors de son arrivée au PSG en 2023. Deux ans plus tard, Newcastle fait toujours partie des prétendants. « Ramos est un joueur que Newcastle apprécie depuis longtemps, avant même qu'il ne rejoigne le PSG, et ils ont continué à le suivre. Il ne fait aucun doute qu'il serait un très bon remplaçant pour Isak, mais d'après des sources bien informées qui ont travaillé avec le joueur, rien ne laisse penser qu'il soit prêt à changer de club à ce stade » démarre Graeme Bailey, journaliste pour TBR Football.