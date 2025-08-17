Mercato - PSG : Le transfert qui peut tout débloquer à l'étranger !

Remplaçant d'Ousmane Dembélé quand celui-ci n'est pas là, Gonçalo Ramos a souvent l'occasion de montrer ses belles qualités sur le terrain, même l'espace de quelques minutes. Le Portugais suscite l'intérêt de nombreux clubs sur le mercato, à commencer par Newcastle qui s'imaginerait bien le recruter. Cela permettrait aux Magpies de régler la situation avec Alexander Isak, dont l'avenir est incertain.
Arrivé pour 70M€ en 2022, Alexander Isak est la recrue la plus chère de l'histoire de Newcastle. Le club doit subir une situation un peu difficile en ce moment car le Suédois est très convoité par Liverpool et il essaie de forcer son départ en direction des champions d'Angleterre. Les dirigeants de Newcastle aimeraient qu'il reste à moins qu'une autre option soit trouvée. La piste de Gonçalo Ramos continue d'intéresser malgré ses déclarations claires quant à son avenir au PSG.
Ramos convoité par Newcastle
Formé à Benfica, Gonçalo Ramos intéressait déjà du beau monde lors de son arrivée au PSG en 2023. Deux ans plus tard, Newcastle fait toujours partie des prétendants. « Ramos est un joueur que Newcastle apprécie depuis longtemps, avant même qu'il ne rejoigne le PSG, et ils ont continué à le suivre. Il ne fait aucun doute qu'il serait un très bon remplaçant pour Isak, mais d'après des sources bien informées qui ont travaillé avec le joueur, rien ne laisse penser qu'il soit prêt à changer de club à ce stade » démarre Graeme Bailey, journaliste pour TBR Football.
Newcastle bloqué avec Alexander Isak
Cet été, la situation d'Alexander Isak fait beaucoup parler. Le Suédois de 25 ans intéresse sérieusement Liverpool mais Newcastle n'a pas envie de le laisser partir. C'est lui qui fait actuellement grève et qui était absent de la reprise du championnat du club ce samedi. Les Magpies ont concédé le match nul (0-0). « Il a refusé de nombreuses offres de clubs cet été, mais les intermédiaires pensent qu'il y a une chance, nous verrons donc comment cela se passera. Newcastle est intéressé, mais il n'est pas la seule option, loin de là. On continue de croire que Newcastle va recruter l'attaquant, ce qui permettra à Isak de finaliser son transfert à Liverpool » conclut Bailey.