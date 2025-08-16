Mercato - PSG : C’est confirmé pour Donnarumma !

Pierrick Levallet

Le dossier Gianluigi Donnarumma agite le mercato depuis quelques jours maintenant. Le PSG l’a remplacé par Lucas Chevalier, et l’a invité à se trouver un nouveau club. Manchester City avait l’air d’être passé à la vitesse supérieure pour le portier italien. Une tendance qui semble se confirmer petit à petit.

En fin de contrat en juin 2026, Gianluigi Donnarumma ne devrait bientôt plus être un joueur du PSG. Le club de la capitale l’a remplacé par Lucas Chevalier et l’a invité à se trouver une nouvelle destination. Le gardien de but de 26 ans a d’ailleurs officialisé son départ il y a quelques jours maintenant. Depuis, le feuilleton ne cesse d’enflammer le mercato.

Donnarumma se cherche toujours un nouveau club Reste maintenant à voir où Gianluigi Donnarumma rebondira. Ces derniers temps, des rumeurs évoquaient un intérêt de Manchester City pour le portier italien. La presse italienne annonçait même un accord entre les deux parties. La tendance semble en tout cas se confirmer de jour en jour sur ce dossier.