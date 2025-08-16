Mercato : Il claque la porte et balance sur ses «ennemis» à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Tout comme Valentin Rongier, Quentin Merlin a quitté l’OM cet été afin de rejoindre le Stade Rennais. Auteur d’une très belle prestation face à son ancien club ce vendredi soir, le jeune latéral gauche n’a pas hésité à affirmer que désormais, ses anciens coéquipiers étaient ses ennemis sur le terrain.

Une grosse désillusion d’entrée de jeu pour l’OM. Ambitieux cette saison après avoir notamment réalisé un mercato estival très ambitieux, le club phocéen a chuté d’entrée de jeu pour la première journée de Ligue 1. Opposé au Stade Rennais ce vendredi soir, Marseille a perdu dans les derniers instants de la rencontre, malgré une supériorité numérique pendant une grosse partie du match (1-0).

Quentin Merlin a fait un gros match Les hommes de Roberto De Zerbi ont été crucifiés par un but de Ludovic Blas, parfaitement servi par une ouverture ingénieuse de Quentin Merlin, lui l’ancien de l’OM, et auteur d’une très belle prestation autant offensivement que défensivement. Opposé à Mason Greenwood notamment dans le couloir, le joueur de 23 ans a complètement muselé le phénomène anglais de l’OM, avant d’offrir cette somptueuse passe en profondeur à Ludovic Blas. A l’issue de la rencontre, le latéral gauche n’a pas fait preuve de sentiments envers ses anciens partenaires, qu’il qualifie d’ennemis.