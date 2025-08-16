138M€ : Le PSG victime d’une folie sur le mercato ?

Alexis Brunet

Dernièrement, Gonçalo Ramos a mis les choses au clair pour son avenir. Le Portugais a affirmé que malgré les rumeurs il allait rester au PSG cette saison. Le mercato est toutefois encore long et le buteur pourrait quitter Paris, surtout car Newcastle s’intéresse à lui pour potentiellement remplacer Alexander Isak qui est dans le viseur de Liverpool, qui a déjà proposé 138M€.

La saison dernière, le PSG a trouvé son trio offensif de référence. Luis Enrique a souvent aligné en pointe Ousmane Dembélé, à gauche Khvicha Kvaratskhelia et à droite Désiré Doué. C’est d’ailleurs cette attaque qui avait débuté la finale de la Ligue des champions gagnée 5-0 contre l’Inter Milan.

Ramos doit se contenter des miettes Forcément, les autres attaquants du PSG ont moins de temps de jeu. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos, qui n’est que le cinquième choix dans la hiérarchie, derrière Bradley Barcola. Le Portugais n’a ainsi disputé que 1811 minutes la saison dernière, mais il a tout de même trouvé le chemin des filets à 19 reprises toutes compétitions confondues.