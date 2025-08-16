138M€ : Le PSG victime d’une folie sur le mercato ?

Dernièrement, Gonçalo Ramos a mis les choses au clair pour son avenir. Le Portugais a affirmé que malgré les rumeurs il allait rester au PSG cette saison. Le mercato est toutefois encore long et le buteur pourrait quitter Paris, surtout car Newcastle s’intéresse à lui pour potentiellement remplacer Alexander Isak qui est dans le viseur de Liverpool, qui a déjà proposé 138M€.
La saison dernière, le PSG a trouvé son trio offensif de référence. Luis Enrique a souvent aligné en pointe Ousmane Dembélé, à gauche Khvicha Kvaratskhelia et à droite Désiré Doué. C’est d’ailleurs cette attaque qui avait débuté la finale de la Ligue des champions gagnée 5-0 contre l’Inter Milan.
Ramos doit se contenter des miettes
Forcément, les autres attaquants du PSG ont moins de temps de jeu. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos, qui n’est que le cinquième choix dans la hiérarchie, derrière Bradley Barcola. Le Portugais n’a ainsi disputé que 1811 minutes la saison dernière, mais il a tout de même trouvé le chemin des filets à 19 reprises toutes compétitions confondues.
Newcastle veut Ramos
Après la Supercoupe d’Europe gagnée contre Tottenham, Gonçalo Ramos avait été très clair sur son avenir en zone mixte. « Oui, je reste. Je suis prêt à être là quand l’équipe a besoin de moi. Si on me donne le ballon comme ça, je vais toujours marquer. » L’attaquant s’imagine au PSG la saison prochaine mais cela n’empêche pas certains clubs de penser à lui. D’après une information de Sky Sports, Newcastle aimerait bien miser sur le Portugais en cas de départ d’Alexander Isak. Le Suédois est pisté par Liverpool qui a déjà proposé 138M€ pour lui, mais l’offre a été refusée par les Magpies. L’équipe d’Arne Slot pourrait tenter de nouveau sa chance avant la fin du mercato. Reste à voir si l’ancien joueur du Benfica Lisbonne résistera alors à une possible approche anglaise, qui lui offrirait par conséquent une place de titulaire. Affaire à suivre…