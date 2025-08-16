46M€ : Panique au PSG à cause de Donnarumma ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que Lucas Chevalier a récemment débarqué au PSG, Gianluigi Donnarumma est quant à lui poussé vers la sortie. Le gardien italien tient un accord avec Manchester City, et le club anglais pourrait prochainement passer à l’action dans ce dossier. Néanmoins, le temps ne joue pas en la faveur du club parisien pour cette vente.

Le PSG a connu un gros changement cet été. En effet, en bouclant l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC, le club de la capitale a condamné Gianluigi Donnarumma à se trouver un nouveau club. Si l’Italien n’a pas apprécié une mise à l’écart aussi subite, ce dernier a rapidement trouvé un nouveau projet, puisque l’Equipe a révélé l’existence d’un accord entre Donnarumma et Manchester City.

Ederson s’en va, Manchester City fonce sur Donnarumma En revanche, afin de pouvoir commencer à négocier avec le PSG, le club mancunien doit s’assurer de la vente d’Ederson. Le gardien brésilien intéresse fortement Galatasaray, qui a formulé une première offre de 10M€ pour le numéro 30 des « Citizens ». Une proposition jugée insuffisante par les dirigeants de Manchester City, qui attendent 20M€.