46M€ : Panique au PSG à cause de Donnarumma ?

Alors que Lucas Chevalier a récemment débarqué au PSG, Gianluigi Donnarumma est quant à lui poussé vers la sortie. Le gardien italien tient un accord avec Manchester City, et le club anglais pourrait prochainement passer à l’action dans ce dossier. Néanmoins, le temps ne joue pas en la faveur du club parisien pour cette vente.
Le PSG a connu un gros changement cet été. En effet, en bouclant l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC, le club de la capitale a condamné Gianluigi Donnarumma à se trouver un nouveau club. Si l’Italien n’a pas apprécié une mise à l’écart aussi subite, ce dernier a rapidement trouvé un nouveau projet, puisque l’Equipe a révélé l’existence d’un accord entre Donnarumma et Manchester City.
Ederson s’en va, Manchester City fonce sur Donnarumma
En revanche, afin de pouvoir commencer à négocier avec le PSG, le club mancunien doit s’assurer de la vente d’Ederson. Le gardien brésilien intéresse fortement Galatasaray, qui a formulé une première offre de 10M€ pour le numéro 30 des « Citizens ». Une proposition jugée insuffisante par les dirigeants de Manchester City, qui attendent 20M€.
Le prix de l’Italien devrait baisser
Comme l’indique le journaliste Ben Jacobs ce samedi, Gianluigi Donnarumma est bel et bien une cible du club anglais en cas de départ d’Ederson. Si pour le moment, le PSG réclame 46M€ pour lâcher l’Italien, Ben Jacobs indique que ce prix est voué à chuter au fur et à mesure que le mercato avance...