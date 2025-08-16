Transfert historique au Paris FC : Accord annoncé, voici le prochain gros coup bouclé par la famille Arnault !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de se renforcer en attaque, le Paris FC serait proche de s’attacher les services de Willem Geubbels, formé à l’OL et passé par l’AS Monaco. Une vente conséquente pour la formation suisse de Saint-Gall, qui devrait empocher la somme de 10 millions d’euros pour l’attaquant français, du jamais vu dans son histoire.

Le Paris FC n’a plus que quelques semaines pour terminer ses emplettes. Pour l’heure, trois joueurs ont signé chez le promu : Moses Simon (FC Nantes, 6,5M€), Nhoa Sangui (Reims, 5M€) et Otavio (FC Porto, 17M€). Mais le club appartenant à la famille Arnault vise d’autres joueurs, et notamment Kevin Trapp, pressenti pour débarquer prochainement.

Saint-Gall en passe de boucler la vente la plus importante de son histoire ? En attaque, le Paris FC toucherait également au but avec Willem Geubbels, qui a rejoint Saint-Gall en janvier 2023 après ses expériences à l’OL, Monaco et Nantes. Le promu souhaiterait s’attacher les services de l’attaquant de 24 ans, en grande forme dans le championnat suisse. Selon Foot Mercato, l’opération pourrait atteindre la barre des 10M€, soit la plus grosse vente bouclée par Saint-Gall.