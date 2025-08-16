Du PSG au Paris FC : L’incroyable proposition faite à cet international !

A la recherche d’un portier sur le mercato pour son retour en Ligue 1, le Paris FC pourrait se tourner vers Kevin Trapp. Pour parvenir à ses fins, le club de la capitale racheté par la holding familiale de Bernard Arnault aurait fait une proposition originale à l’ancien joueur du PSG, passionné de mode.
Alors que le Paris FC affronte Angers ce dimanche pour son retour en Ligue 1, seules trois recrues ont posé leurs valises dans la capitale cet été : Moses Simon (FC Nantes, 6,5M€), Nhoa Sangui (Reims, 5M€) et Otavio (FC Porto, 17M€). Trois à quatre joueurs sont encore attendus par le promu, dont un gardien pour accompagner l’international Espoirs Obed Nkambadio.
Kevin Trapp proche du Paris FC
Et à en croire Le Parisien cette semaine, le PFC a décidé de se tourner vers Kevin Trapp (35 ans), proche d’un départ de l’Eintracht Francfort. Les discussions avanceraient favorablement entre l’ancien portier allemand du PSG et le club, qui aurait avancé un argument inattendu pour conclure l’affaire.
Gardien du PFC… et égérie de la marque Louis Vuitton ?
Selon le média allemand Bild, le Paris FC, désormais détenu par la famille Arnault, aurait évoqué avec Kevin Trapp la possibilité pour ce dernier de devenir égérie de la marque de luxe Louis Vuitton (groupe LVMH). Une proposition qui a de quoi intéresser l’ancien du PSG, passionné de mode et créateur d’une ligne de vêtements avant son passage en Ligue 1. Un contrat de trois ans attend l’attend chez le promu.