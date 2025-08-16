Du PSG au Paris FC : L’incroyable proposition faite à cet international !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche d’un portier sur le mercato pour son retour en Ligue 1, le Paris FC pourrait se tourner vers Kevin Trapp. Pour parvenir à ses fins, le club de la capitale racheté par la holding familiale de Bernard Arnault aurait fait une proposition originale à l’ancien joueur du PSG, passionné de mode.

Alors que le Paris FC affronte Angers ce dimanche pour son retour en Ligue 1, seules trois recrues ont posé leurs valises dans la capitale cet été : Moses Simon (FC Nantes, 6,5M€), Nhoa Sangui (Reims, 5M€) et Otavio (FC Porto, 17M€). Trois à quatre joueurs sont encore attendus par le promu, dont un gardien pour accompagner l’international Espoirs Obed Nkambadio.

Kevin Trapp proche du Paris FC Et à en croire Le Parisien cette semaine, le PFC a décidé de se tourner vers Kevin Trapp (35 ans), proche d’un départ de l’Eintracht Francfort. Les discussions avanceraient favorablement entre l’ancien portier allemand du PSG et le club, qui aurait avancé un argument inattendu pour conclure l’affaire.