Officiel : Le Paris FC annonce une signature XXL !

Amadou Diawara

Ce jeudi, le Paris FC a annoncé que Google Pixel devenait son nouveau partenaire majeur. D'ailleurs, le logo de la marque figurera à la fois sur les maillots du club et au bord du terrain à Jean Bouin à partir de la saison 2025-2026, et ce, pour une durée de trois ans, soit jusqu'en juin 2028.

Promu en Ligue 1 grâce à sa deuxième place en Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC est entré dans une nouvelle ère ce jeudi. En effet, le PFC a officialisé sa signature avec Google Pixel, qui devient son nouveau sponsor majeur.

Le Paris FC s'associe à Google Pixel « Le Paris FC accueille Google Pixel comme nouveau partenaire majeur. Une alliance placée sous le signe de l’innovation et de la proximité. Alors que le club retrouve la Ligue 1 et s’installe à Jean Bouin, le logo Google Pixel figurera sur les maillots de l’équipe masculine et au bord du terrain dès la saison 2025-2026. Ce partenariat, conclu jusqu’en juin 2028, renforcera l’identité parisienne du club et proposera des activations innovantes pour rapprocher encore plus le Paris FC de ses communautés », a communiqué le Paris FC.

«Ce partenariat marque une nouvelle étape» Président du Paris FC, Pierre Ferracci n'a pas manqué de réagir. « Le Paris FC est fier de s’associer à Google Pixel. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement du club. Il incarne notre volonté de construire un club moderne, connecté et ambitieux. Aux côtés d’un acteur mondial de l’innovation, nous affirmons notre vision d’un football novateur, exigeant et tourné vers l’avenir », s'est-il réjoui.