Grosse signature au Paris FC : Riolo se lâche !

Ayant validé sa montée en Ligue 1, le Paris s'activerait pour recruter un tout nouveau gardien. En effet, le club présidé par Pierre Ferracci serait sur le point de boucler la signature de Kevin Trapp, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'Eintracht Francfort. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, le PFC n'a pas besoin de l'ancien portier du PSG.

Lors de ce mercato estival, le Paris FC a renforcé à la fois sa défense et son attaque. En effet, le club emmené par Stéphane Gilli s'est offert les services de Nhoa Sangui (latéral), Otavio (défenseur central) et de Moses Simon (ailier). Désirant apporter du sang neuf dans ses buts, le PFC serait sur le point de mettre la main sur Kevin Trapp.

Le Paris FC va recruter Kevin Trapp ? Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a annoncé que le Paris FC était en passe d'officialiser le transfert de Kevin Trapp, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec l'Eintracht Francfort. Cependant, le journaliste de RMC Sport estime que l'ancien portier du PSG n'est pas du tout le bon choix pour l'écurie présidée par Pierre Ferracci.