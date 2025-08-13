Transferts : Coup de tonnerre, il prend la route du Paris FC après le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche d’un gardien sur ce mercato estival, le PFC a décidé de se tourner vers un ancien du PSG. Selon Le Parisien, le promu est en passe de s’attacher les services de Kevin Trapp (35 ans), qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat avec l’Eintracht Francfort.

Le Paris FC prend plus de temps que prévu à avancer dans son mercato. A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, le promu aux moyens importants s’est attaché les services de trois nouveaux joueurs avec Moses Simon (FC Nantes, 6,5M€), Nhoa Sangui (Reims, 5M€) et Otavio (FC Porto, 17M€). Jusqu’à neuf recrues sont attendues durant ce mercato estival décisif, pour permettre au PFC de ne pas faire de figuration pour son retour en Ligue 1.

Le Paris FC se tourne vers Kevin Trapp Le recrutement d’un gardien fait partie des objectifs du Paris FC, désireux d’enrôler un numéro 1 bis ou une doublure pour accompagner l’international Espoirs Obed Nkambadio. Et selon Le Parisien, le promu pourrait se tourner vers un ancien du PSG en la personne de Kevin Trapp.