Transferts : Coup de tonnerre, il prend la route du Paris FC après le PSG !

A la recherche d’un gardien sur ce mercato estival, le PFC a décidé de se tourner vers un ancien du PSG. Selon Le Parisien, le promu est en passe de s’attacher les services de Kevin Trapp (35 ans), qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat avec l’Eintracht Francfort.
Le Paris FC prend plus de temps que prévu à avancer dans son mercato. A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, le promu aux moyens importants s’est attaché les services de trois nouveaux joueurs avec Moses Simon (FC Nantes, 6,5M€), Nhoa Sangui (Reims, 5M€) et Otavio (FC Porto, 17M€). Jusqu’à neuf recrues sont attendues durant ce mercato estival décisif, pour permettre au PFC de ne pas faire de figuration pour son retour en Ligue 1.
Le Paris FC se tourne vers Kevin Trapp
Le recrutement d’un gardien fait partie des objectifs du Paris FC, désireux d’enrôler un numéro 1 bis ou une doublure pour accompagner l’international Espoirs Obed Nkambadio. Et selon Le Parisien, le promu pourrait se tourner vers un ancien du PSG en la personne de Kevin Trapp.
Un accord bientôt trouvé avec l’ancien gardien du PSG ?
Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Eintracht Francfort, l’international allemand serait tout proche de rejoindre le Paris FC. Aucun accord n’a été trouvé pour l’heure, mais les discussions entamées il y a quelques semaines avancent vite et bien selon le quotidien francilien. Triple champion de France avec le PSG, l’Allemand de 35 ans compte 91 apparitions sous le maillot rouge et bleu entre 2015 et 2018.