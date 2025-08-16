Transfert d'un crack à l'OM : Une ultime requête avant de donner le feu vert !

Alexis Brunet

Medhi Benatia a prévenu, l’OM va se montrer encore actif avant la fin du mercato. Le club phocéen vise encore trois ou quatre renforts et un nouveau défenseur central pourrait par exemple poser ses valises à Marseille. Des discussions existent avec le Club Bruges pour l’arrivée de Joel Ordonez et un dernier détail doit être réglé pour officialiser l’arrivée de l’Équatorien dans le sud de la France.

Ce vendredi, l’OM avait l’honneur d’ouvrir le bal de cette nouvelle saison de Ligue 1 avec un déplacement du côté de Rennes. Malgré une supériorité numérique acquise dès la 30ème minute, les Marseillais n’ont pas réussi à s’imposer et ils ont même concédé une défaite en fin de match à cause d’un but de Ludovic Blas (1-0).

L’OM attend des recrues Une défaite qui fait tache et qui souligne encore plus le fait que l’OM a encore besoin de se renforcer. Avant la rencontre face à Rennes, Medhi Benatia avait d’ailleurs déclaré qu’il voulait encore mettre la main sur trois ou quatre recrues, malgré les six déjà enregistrées. Marseille cherche encore du nouveau en attaque, mais également en défense.