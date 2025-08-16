OM : Le sacrifice nécessaire pour une fin de mercato de folie !

Alexis Brunet

Alors que déjà six joueurs ont rejoint l’OM, le club phocéen ne compte pas s’arrêter là et vise une fin de mercato très ambitieuse. Marseille aimerait mettre la main sur plusieurs joueurs mais pour y arriver un sacrifice pourrait être nécessaire. En effet, Pablo Longoria pense à vendre Jonathan Rowe pour ainsi débloquer certaines arrivées.

Après une série de matches amicaux plutôt maitrisée, l’OM retrouvait le chemin de la Ligue 1 ce vendredi soir. Les Marseillais avaient l’honneur d’ouvrir le bal de cette nouvelle saison face à Rennes, mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Pourtant en supériorité numérique dès la 30ème minute, les coéquipiers de Mason Greenwood ont été surpris en fin de match par une formation bretonne courageuse (1-0).

L’OM veut trois à quatre nouveaux joueurs Une défaite inattendue qui montre que l’OM a encore beaucoup à faire. Cela passera peut-être par l’arrivée de certains renforts et Medhi Benatia a été clair à ce sujet. Le directeur du football marseillais a déclaré avant la rencontre face à Rennes qu’il attendait encore trois à quatre nouveaux joueurs. La défense pourrait encore être renforcée, tout comme l’attaque.